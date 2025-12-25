Çayırova kütüphaneleri 2025'te 91 bin 276 ziyaretçi

Çayırova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi, 2025 yılında toplam 91 bin 276 ziyaretçiyi ağırladı.

Eğitim odaklı hizmet ve ödünç kitap sayısı

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin eğitim odaklı projeleri kapsamında hayata geçirilen kütüphaneler, yıl boyunca özellikle öğrencilerin ve kitapseverlerin uğrak noktası oldu. Paylaşılan verilere göre, her iki kütüphaneden 2025 yılında toplam 16 bin 202 kitap ödünç verildi.

Akse Kitap Kahve ön plana çıktı

Modern mimarisi ve manzarasıyla dikkat çeken Akse Kitap Kahve, yılın en çok ilgi gören merkezi oldu. Merkez, toplam 67 bin 176 ziyaretçi sayısına ulaşırken, üye sayısı 6 bin 550 olarak kaydedildi. Geniş kaynak imkanlarına sahip bu kütüphanede 8 bin 850 kitap ödünç verildi ve bu hizmetten 4 bin 850 okuyucu faydalandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kütüphanesi araştırmacı ve öğrencilere ev sahipliği yaptı

İlçenin bir diğer önemli kültür noktası olan 2 bin 500 metrekarelik Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi, araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyen 24 bin 100 kişiye ev sahipliği yaptı. Kütüphanenin üye sayısı 9 bin 50 olarak kaydedildi ve bir yıl içinde 7 bin 352 kitap ödünç verildi.

Her iki kütüphanenin toplam üye sayısının 15 bin 600 olduğu bildirildi.

