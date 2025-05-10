ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımına Hazır!

Ülkemizin dört bir yanından on binlerce vatandaşın her yıl merakla beklediği ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı süreci, 2025 yılı için de başlamaya hazırlanıyor. Yaş çay sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan iş gücü ihtiyacını karşılamak için yapılacak alımlar, özellikle Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki vatandaşlar için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

ÇAYKUR'un 2025 yılı mevsimlik işçi alımları ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak başvuruların nisan ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Vatandaşlar, "ÇAYKUR işçi alımı başladı mı?" sorusunun cevabını ararken, gözler ÇAYKUR'un resmi internet sitesi ve İŞKUR duyurularında.

1500 Kişilik Dev Kadro İddiası

2025 yılı için 1500 kişilik bir kadro açılacağı yönünde iddialar gündemde. Bu alımlar, bölge ekonomisi ve istihdam açısından büyük önem taşıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığından, beklentiler daha da artmış durumda.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Süreci

Başvurular, her yıl olduğu gibi bu yıl da İŞKUR üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden ya da doğrudan İŞKUR'un resmi internet adresi www.esube.iskur.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruların ne zaman başlayacağı konusunda resmi duyuru, ÇAYKUR'un kurumsal internet sitesi olan www.caykur.gov.tr üzerinden yapılacak.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımlarında öne çıkan ana pozisyonlar arasında şunlar yer alıyor:

Geçici Beden İşçisi (Tahmil-Tahliye): Fabrikalarda çay işleme süreçlerinde görev alacak personel.

Geçici Çay Eksperi: Çay kalitesini kontrol eden uzman personel.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi: Belli kotalar dahilinde engelli ve eski hükümlü bireyler için pozisyonlar.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi: Çeşitli teknik ve idari destek pozisyonları için aranan personel.

İş Başvurusu İçin Şartlar

2025 yılına özel başvuru şartları, resmi ilan yayımlandığında netlik kazanacak. Ancak geçmiş yıllarda uygulanan ve bu yıl da geçerli olması beklenen temel şartlar şu şekildedir: