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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:40
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu özel etkinlik, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafları tanıtmak ve ödüllendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yusuf Ziya Alim, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'deki fotoğraf sanatının önemine dikkat çekerek, bu tür yarışmaların sanatçıları motive ettiğini vurguladı. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın ulusal ve uluslararası alanda sağladığı katkılara değindi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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