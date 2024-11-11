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Caz ve İran Müziği Buluşması: CSO Ada Ankara'da Mohammad Motamedi ve Rembrandt Trio Konseri

Caz ve İran müziğinin buluşması, 10 Aralık'ta CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek. Mohammad Motamedi ve Rembrandt Trio sahne alacak.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:56
Caz ve İran Müziği Buluşması: CSO Ada Ankara'da Mohammad Motamedi ve Rembrandt Trio Konseri

Caz ile İran Müziğinin Birleşimi CSO Ada Ankara'da!

İran müziğinin sevilen isimlerinden Mohammad Motamedi ve Hollanda'nın önde gelen caz topluluklarından Rembrandt Trio, müzikseverlerle buluşmak için geri sayıyor. 10 Aralık'ta CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilecek etkinlikte, iki farklı müzik kültürünün harmanlandığı etkileyici bir konser sunulacak.

Kültürel Buluşma: İran Şiiri ve Caz

Etkinlik, CSO Ada Ankara'nın Ziraat Bankası Ana Salonu'nda yer alacak ve katılımcılar, yeni albümleri "İntizar"dan eserlere tanık olma fırsatı bulacaklar. Geleneksel Pers müziğine kattığı değer ve uluslararası alanda aldığı ödüllerle tanınan Motamedi, aynı zamanda ney üfleyerek bu özel deneyime katkı sağlayacak.

Ödüllü Müzik, Sınır Tanımayan Projeler

2017 yılında Avrupa Caz Ödülleri'nde "Yılın En İyi Caz Topluluğu" ödülünü kazanan Motamedi, caz müziğinin sınırlarını zorlayan çok sayıda projeye imza atmıştır. Rembrandt Trio, caz müziğinin temel yapı taşlarını korurken, Batı klasik müziği ve Doğu müziği gelenekleriyle yaptığı işbirlikleriyle de dikkat çekiyor.

10 Aralık Salı akşamı, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da Ankaralı müzikseverler, bu kültürel buluşmanın büyüsüyle tanışma şansı yakalayacaklar. Caz ve İran müziğinin eşsiz birleşimini kaçırmayın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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