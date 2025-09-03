Cebel Marra Heyelanı: Körfez ve Mısır'dan Sudan'a Başsağlığı

Cebel Marra'daki Heyelan Sonrası Bölgesel Dayanışma

Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan'ın batısındaki Orta Darfur eyaletinde, Cebel Marra bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan felaketinde 1000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Sudan hükümeti ve halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan hükümetine ve halkına Cebel Marra'daki heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunuldu. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sudan ve halkıyla dayanışma içinde olduğu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendiği belirtildi.

Katar

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Misned, Sudan Geçiş Egemenlik Konseyi İnsani İşler Danışmanı ve İnsani Acil Durumlar Yüksek Ulusal Komitesi Başkanı Es-Sadık İsmail Mahmud ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve özellikle insani alanın desteklenmesi ele alındı. Misned, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi ve Katar'ın Sudan halkına desteğe hazır olduğunu vurguladı. Mahmud da Katar'a teşekkür etti.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'ın bu acı trajedide Sudan hükümeti, yönetimi ve kardeş halkıyla tam dayanışma içinde olduğu ve kurbanların ailelerine başsağlığı sunduğu kaydedildi. Açıklamada Sudan'la dayanışma vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Mecali, yazılı açıklamasında heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için Sudan'a en derin taziyelerini iletti ve Ürdün'ün Sudan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kuveyt'in Sudan ile dayanışma içinde olduğu, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dilendiği ifade edildi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da heyelan dolayısıyla Sudan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve BAE'nin bu zor koşullarda Sudan halkının yanında olduğu yinelendi.

Olayın Resmi Bilgilendirmesi

Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti, Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Konsey, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların derin üzüntüyle anıldığını bildirdi.

Bölgeyi kontrol eden isyancı Sudan Kurtuluş Hareketi-Abdulvahid Nur kanadına bağlı sivil otoritenin açıklamasında ise yoğun yağışların neden olduğu toprak kaymasının Tirsin köyünü tamamen yok ettiği ve 1000'den fazla kişiden yalnızca bir kişinin kurtulduğu aktarıldı. Açıklamada, Tirsin köyü sakinlerinin takibinde oldukları ve Ağustos ayının son haftasında etkili olan yoğun yağışların büyük ve yıkıcı heyelanlara yol açtığı belirtildi.

Sudan'da Temmuz-Ekim aylarındaki sağanak döneminde her yıl yüzü aşkın kişi sel ve taşkınlarda hayatını kaybediyor, binlerce ev ve tarım alanı zarar görüyor.