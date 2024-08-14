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Çekmeköy'de Hafriyat Kamyonunda Yangın Söndürüldü

Çekmeköy'de seyir halindeyken alevlenen hafriyat kamyonunun yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 00:08
Çekmeköy'de Hafriyat Kamyonunda Yangın Söndürüldü

Yangın Çekmeköy'de Gerçekleşti

Çekmeköy'de, seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda yangın meydana geldi. Alemdağ-Şile Yolu'nda Ümraniye istikametine doğru ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü Serhat Ö., bir anda aracı alevler içinde gördü.

Olay Anı ve Müdahale

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 41 KT 702 plakalı kamyonun kupası alev aldı. Sürücü hemen durumu fark ederek acil yardım ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonrası kamyonda önemli hasar oluştu.

Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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