Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç Öldü

İstanbul Çekmeköy'de silahlı saldırıda ağır yaralanan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:15
İstanbul Çekmeköy'de silahlı saldırıda ağır yaralanan eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta dün bir kafede oturduğu sırada saldırıya uğrayan Meriç, olay yerinde ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma ve kulüp geçmişi

Polisin yaptığı ön incelemede, Meriç'in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü başkanlığı yaptığı, söz konusu kulübün ise son 3 sezondur faaliyet göstermediği belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntüsü

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, mekana giren şapkalı bir kişinin cebinden çıkardığı tabancayla yemek yiyen Meriç'e arkasından ve yakın mesafeden ateş ettiği görülüyor. Görüntüler soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.

