Çekmeköy'de Tır Jandarma Araçına Çarptı: Şoför Y.Ö. Gözaltında, Uyuşturucu Tespit Edildi

İstanbul Çekmeköy'de gişelerde jandarma aracına çarpan tırın şoförü Y.Ö. gözaltına alındı; tırda uyuşturucu bulundu, 2'si jandarma 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:33
Çekmeköy'de tır gişelerdeki jandarma aracına çarptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişeleri'nde meydana gelen kazada gişelerde görevli jandarma aracına çarpan tırın şoförünün gözaltına alındığını açıkladı.

Kaza, arama ve tahlil sonuçları

Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracına çarpan tıra ilişkin yapılan çalışmalarda, tır şoförü Y.Ö. gözaltına alınmış, tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Yaralılar ve Bakanın mesajı

Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile diğer vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Trafik bir yaşam alanıdır, direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dün Çekmeköy'de kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu 2'si jandarma 5 kişi yaralanmıştı.

