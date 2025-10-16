Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı

İBB tarafından yapılan Çekmeköy Taşdelen Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı törenle açıldı. Nuri Aslan, kavşağın trafik yoğunluğunu azaltacağını ve 600 milyon lira harcandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:22
Tören ve açılış

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törente konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un 16 milyonu aşan kişiyle birçok ülkeden fazla nüfusa sahip olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Her gün milyonlarca vatandaşımız, aynı saatte evlerinden çıkıyor, işine gidiyor, okuluna gidiyor. Aynı saatte de okulundan, işinden evine gidiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ziyaretçisi çok fazla olan, bir başka deyişle yaşayan bir şehir. Tabii ki 24 saat yaşıyorsanız, trafik yoğunluğunuz oluyor."

Projenin amacı ve maliyeti

Aslan, İstanbul'un trafik problemini çözme hedefiyle hayata geçirilen projeler kapsamında, bu kavşağın da önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün açılışını yapacağımız kavşakla Çekmeköy Taşdelen Mahallesi ve Şile Yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Alt geçit, dönel kavşak ve dönel bağlantı ile trafik akışını rahatlatmak için buraya yaklaşık 600 milyon lira para harcadık. Helali hoş olsun. Çekmeköy'e yaptıklarımızdan dolayı hiç pişman değiliz."

Konuşmaların ardından Nuri Aslan ve beraberindekiler, Yenidoğan Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

