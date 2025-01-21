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ÇEKUD 35. Yılını Doğa Dostlarıyla Coşkuyla Kutladı

ÇEKUD, 35. kuruluş yılını doğa severler ile kutladı ve çevre sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 17:41
ÇEKUD 35. Yılını Doğa Dostlarıyla Coşkuyla Kutladı

ÇEKUD, 35. Yılını Doğa Dostlarıyla Coşkuyla Kutladı

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), kuruluş yıl dönümünü doğal dengeyi koruma ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çevre dostlarıyla birlikte kutladı. İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ÇEKUD gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, yöneticiler ve doğaseverler bir araya geldi.

Yeni Dönemde Hedef: Uluslararası Öncelik

Programda konuşan ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, 35 yıl boyunca edindikleri bilgi ve tecrübelerle, yeni dönemde uluslararası bir çevre kuruluşu olma yolunda ilerleyeceklerini belirtti. Sürdürülebilir bir çevre hedefiyle doğal dengenin korunmasının kendileri için bir görev olduğunu vurgulayan Debik, şimdiye kadar yaklaşık 5 milyona yakın fidan toprakla buluşturduklarını açıkladı.

Debik, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: "ÇEKUD, bugün 15 bölgede, 81 ilde ve birçok ülkede faaliyet göstermektedir. On binlerce gönüllümüz ile yalnızca ülkemizde değil, dünyada da öncü bir çevre kuruluşu olmayı hedefliyoruz. Hedef kitlemizi 8 milyar insanlık ailesi olarak belirledik. Bu mesele sadece çevre değil; doğaya saygıyı artırıp yaşamı sürdürebilmek için çabamız var. Çevre sorunlarına çözüm üretmek amacıyla doğanın dengesini korumalıyız."

Yeni Fidan Hedefi ve Etkinlikler

Bu yıl 2 milyon yeni fidan ekme hedefinde olduklarını da sözlerine ekleyen Debik, bu fidanların çoğunluğunun meyve fidanı olacağını, özellikle deprem bölgesindeki çiftçilere dağıtılacağını ifade etti.

Etkinlik alanında ayrıca Tohum Topu Atölyesi düzenlendi. Katılımcılar burada toprak, kil, su ve tohum kullanarak kendi tohum toplarını üretti. Bu özel toplar, katılımcılara hediye edildi.

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