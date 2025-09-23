Çekya Bakan Yardımcısı Jan Marian: Türkiye 'Hayati' NATO Müttefiki

Prag'da Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025 çerçevesinde açıklama

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jan Marian, Başkent Prag'daki Dışişleri Bakanlığı binasında, Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025 kapsamında AA muhabirinin de aralarında bulunduğu yabancı gazeteciler, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Çekya ile Türkiye arasındaki yakın temasın altını çizen Marian, Ankara'nın NATO içindeki rolünü ülke açısından çok değerli bulduklarını söyledi. Marian, Türkiye'yi bölgesel dengeler açısından anladıklarını ve onu 'hayati bir NATO müttefiki' olarak gördüklerini ifade etti.

Marian, Türkiye'nin özellikle Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemine dikkat çekti. Ayrıca görüşme sırasında Çekya ve Avrupa Birliği dış politikası, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu ve Balkanlardaki durum gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa güvenliğindeki yeri ile Filistin meselesine ilişkin sorusuna yanıt veren Marian, ülkesinin Filistin konusunda güçlü bir şekilde iki devletli çözümü desteklediğini belirtti. Marian, sözlerine İsrail hakkında ise Çekya'nın onu tarihsel ve uzun vadeli ortak olarak gördüğünü ekleyerek devam etti.

Marian'ın açıklamaları, Çekya'nın bölgesel güvenlik ve çok taraflı ilişkilerde Türkiye ile yakın işbirliğini sürdürme niyetini ortaya koydu.