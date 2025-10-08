Çekya'da Babis Koalisyon Pazarlıklarını Hızlandırıyor

Genel seçimi kazanan Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) lideri eski Başbakan Andrej Babis, hükümeti kurmak için sağ partilerle koalisyon görüşmelerine devam ediyor.

Radio Prague International'ın haberine göre Babis, gazetecilere yaptığı açıklamada koalisyon görüşmelerinde yeni kabinedeki bakanlıkların ve Temsilciler Meclisindeki görev dağılımının ele alınacağını söyledi.

Zaman çizelgesi ve hedefler

Babis, koalisyon konusunda aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ile bir diğer sağ parti 'Motorcular' liderleriyle 10 Ekim'e kadar anlaşmayı umduğunu belirtti. Ayrıca yeni Temsilciler Meclisi'nin 3 Kasım'da toplanacak ilk oturumundan önce koalisyonun sonuçlanacağından emin olduğunu vurguladı.

Ukrayna yardımları ve savunma sanayiine yaklaşım

Babis, başbakan olması durumunda hükümetinin artık Ukrayna'ya silah sağlamak için doğrudan bütçe fonu sağlamayacağını bildirdi. Ülkenin AB'ye zaten yılda '60 milyar Çek kronu' katkıda bulunduğunu, şu anda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak fona sahip olmadığını kaydetti.

Babis, Çek şirketlerinin Ukrayna'ya silah ihraç etmesiyle ilgili olarak herhangi bir sorun görmediğini ifade etti. Avrupa'nın Ukrayna'ya top mermisi tedarik etmesini sağlayan 'Çek mühimmat girişimi' hakkında ise bunun 'prensipte iyi bir fikir' olduğunu ancak sürecin 'doğrudan NATO üyesi ülkelerce ve daha şeffaf şekilde' yürütülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bu girişimden 'özel bir kuruluşun' 'on milyarlarca dolar' kar elde ettiğini öne sürdü.

SPD tartışması ve koalisyon gerilimi

SPD lideri Tomio Okamura ise İçişleri Bakanlığını yönetmeleri halinde, kendisinin 'nefret yaymak'la suçlanmasına izin verdiği gerekçesiyle Çekya Emniyet Müdürü Martin Vondrasek'i görevden alacaklarını söyledi. Babis bu ifadeleri 'son derece uygunsuz' diye nitelendirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre bu tartışma koalisyon müzakerelerinde taraflar arasında gerilime yol açtı. Haberlere göre SPD iki bakanlık, 'Motorcular' ise Temsilciler Meclisi'nde önemli bir pozisyon talep ediyor.

Ayrıca Başbakan Petr Fiala yaptığı açıklamada, Sivil Demokrat Parti (ODS) başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu. Seçim kampanyası sırasında aşırı sağ SPD, Müslüman ve yabancı karşıtı ima içeren posterler dağıtmış, bunun üzerine Okamura nefret yaymakla suçlanmıştı.