Çekya, Polonya Hava Sahası İhlali Nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa Çağırdı

Jan Lipavsky: Rus insansız hava araçlarının ihlali "açık bir provokasyon"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında Polonya hava sahasını defalarca ihlal etmesi nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

Lipavsky, söz konusu açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Bakan, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesini "açık bir provokasyon" olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili kararlılık mesajı verdi.

Lipavsky'nin ifadeleri şöyle: "Çekya, Polonya'nın yanında kararlı bir şekilde durmaktadır. NATO topraklarını savunacağız."