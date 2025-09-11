Çekya, Polonya Hava Sahası İhlali Nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa Çağırdı

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın Polonya hava sahasını defalarca ihlal etmesi üzerine Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:01
Çekya, Polonya Hava Sahası İhlali Nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa Çağırdı

Çekya, Polonya Hava Sahası İhlali Nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa Çağırdı

Jan Lipavsky: Rus insansız hava araçlarının ihlali "açık bir provokasyon"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında Polonya hava sahasını defalarca ihlal etmesi nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

Lipavsky, söz konusu açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Bakan, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesini "açık bir provokasyon" olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili kararlılık mesajı verdi.

Lipavsky'nin ifadeleri şöyle: "Çekya, Polonya'nın yanında kararlı bir şekilde durmaktadır. NATO topraklarını savunacağız."

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
7
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri