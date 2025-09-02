Çelik: CHP İstanbul Kararı Yargının, 'Terörsüz Türkiye' Süreci Kararlı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Terörsüz Türkiye" sürecine dair kapsamlı mesajlar verdi.

MYK Toplantısı ve yargı sürecine ilişkin açıklama

Çelik, CHP İstanbul yönetimine ilişkin soruya direkt olarak şu ifadeyle yanıt verdi: "Biz, siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması da işleyen yargı süreciyle ilgilidir."

Çelik, yapılan bazı yayınlarda "kayyum atandı" şeklinde ifadeler yer aldığını belirterek, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı verdiğini ve önceki bir CHP il yönetiminin bazı gerekçelerle tekrar göreve getirildiğini söyledi. "Yargı süreci devam ediyor" vurgusunu öne çıkardı ve partinin konuyu takip ettiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" buluşmaları ve toplumsal nabız

"Biz, vatandaşlarımızla buluşuyoruz, vatandaşlarımızın tabii ki soruları oluyor, cevap vermekle mükellefiz. Vatandaşlarımızın soruları oluyor, kaygıları oluyor, eleştirileri oluyor, geleceğe dönük uyarları oluyor. Hepsini not ediyoruz, başımızın üstünde yeri var çünkü memleketin sahibi ve bütün bu süreçlerin sahibi millettir." sözleriyle Çelik, sahadaki geri bildirimlere büyük önem verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik yüksek güvenin de gözlemlendiğini aktardı.

Çelik, ""Türkiye Yüzyılı" ve 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının siyasi, askeri, istihbari ve toplumsal boyutların dikkate alındığı, tarihi derslerin çıkarıldığı çok yönlü bir süreç olduğunu" söyledi ve süreçte dış aktörlerin sabotaj çabalarına dikkat çekti.

Terörle mücadele, bölgesel sonuçlar ve kardeşlik vurgusu

Çelik terörün etnik kardeşlik ilişkilerinden ayrı olduğunu şu ifadeyle dile getirdi: "Türkiye'de Türk ile Kürt arasına kimse girememiştir. Terör mevzusu, ayrı bir mevzudur." Terörün ortadan kalkmasının demokrasinin üzerindeki stresi kaldıracağını, bölge için yeni işbirliği fırsatları doğuracağını ve diğer terör örgütlerine örnek teşkil edecek modeller oluşturacağını kaydetti.

PYD ve Salih Müslim açıklamaları

Kendisinin de takip ettiğini söylediği PYD yöneticisi Salih Müslim'in "Yeni Suriye hükümeti, ademimerkeziyetçiliği reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız." şeklindeki sözlerine Çelik sert yanıt verdi. "Yakın zamanda PYD yöneticisi Salih Müslim'in bahsettiği açıklamasını gördüm..." diyerek, bu tür söylemlerin "terörsüz bölge" sürecini geciktirmeye dönük olduğunu ve meşru kavramların kötüye kullanıldığını ifade etti.

Çelik, "Onun ademimerkeziyetçilik dediği şey, bizim açımızdan terör devletçiğidir." ifadesini kullandı ve geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." benzeri vurgularla devletin kararlılığını ortaya koyduğunu hatırlattı. Sürecin, Meclis'te tüm partilerin katılımıyla oluşturulan komisyonun gözetiminde yürütüldüğünü belirtti.

Çelik, ayrıca bazı dış aktörlerin özellikle "siyonist soykırımcılık" gibi unsurların bu süreci sabote etme niyetinde olduğunu öne sürdü ve benzer girişimlerin kısa sürede teşhis edileceğini vurguladı.

Son değerlendirme

Çelik, MYK gündeminde CHP İstanbul kongresi davasının yer almadığını belirterek, konunun bir hukuk süreci olduğunu, ihtiyati tedbir ve itiraz mekanizmalarının işletildiğini söyledi. "Biz de onu takip ediyoruz" ifadesiyle açıklamasını tamamladı.