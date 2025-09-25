Çelik: Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi Yeni Diplomatik Sayfalar Açacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinin küresel ve bölgesel düzeyde yeni diplomatik sayfalar açacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:34
Çelik: Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi Yeni Diplomatik Sayfalar Açacak

Çelik: Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi Yeni Diplomatik Sayfalar Açacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirtti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak."

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
2
Gündem Özeti — 26 Eylül 2025: TBMM, Sempozyum ve BM 80. Genel Kurulu
3
Ankara'da 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' Paneli
4
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim
5
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu, Gazze Vurgusu ve Yoğun Diplomasi Trafiği
6
Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
7
Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim