Çelik: Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi Yeni Diplomatik Sayfalar Açacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirtti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak."