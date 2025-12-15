Çelik Kubbe: Hisar-A, Hisar-O ve Korkut ile TSK'nin Hava Savunması

Türkiye gökyüzünü Çelik Kubbe ile örüyor

Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı envanterindeki Hisar-A, Hisar-O ve Korkut sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava sahasını korumada merkezi rol oynuyor. Gelişen tehditler; insansız hava araçları, balistik füzeler ve hassas güdümlü mühimmat, etkin ve çok katmanlı hava savunmasını zorunlu kılıyor.

Modern hava savunma unsurları; erken uyarı, algılama, takip ve imha kabiliyetlerini bünyesinde barındırıyor. Konya'da konuşlu Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı da bu yapının kritik bir parçası olarak hem askeri birliklerin hem de sivil yerleşimlerin güvenliğine katkı sağlıyor.

İhlas Haber Ajansı ekipleri, Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı envanterindeki sistemleri yerinde görüntüledi.

Atış Kontrol Merkezi (AKM)

Hava savunmasında komuta kontrolün merkezini oluşturan Atış Kontrol Merkezi (AKM), görev planlama, komuta kontrol yönetimi ve tehdit değerlendirmesi gibi kritik fonksiyonları yürütüyor. AKM Komutanı, merkezin görev tanımını şöyle özetledi:

"Atış Kontrol Merkezinde görev planlamasının yapılması, komuta kontrol yönetimi, hava resminin izlenmesi, dost hava savunma sistem ve birliklerinin durumlarının takip ve izlenmesi, tehdit değerlendirmesi ve silah tahsis işlemleri ile atış komutlarının elektronik ortamda füze fırlatma sistemlerine aktarmasının yapıldığı komuta merkezidir"

Hisar-O: Orta irtifa koruyucusu

Hisar-O, orta irtifa hava savunma görevlerinde öne çıkan unsurlardan biri. Sistem; radar, füze fırlatma ve elektro-optik unsurlar ile otonom hedef tespit ve angajman yeteneğine sahip.

Hisar Tabur Komutanı, sistemin kabiliyetlerini şu ifadelerle anlattı:

"Orta irtifa hava savunma füze sistemi atış kontrol merkezi, orta irtifa hava savunma radarı Kalkan, füze fırlatma sistemi, füze taşıma ve yükleme sistemi, elektro optik ve taktik datalink sistemleri ile destek araçlarından oluşan batarya seviyesinde bir hava savunma birliğidir. Bu unsurlar ile hedef tespit, takip sınıflandırma, teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir. Hisar-O orta irtifa hava savunma füze sistemi unsurları ile hava savunma görev planlaması, tanımlanmış hava resminin görüntülenmesi ve tehdit değerlendirmesi, uzak komuta, 60 kilometre mesafeden hedef tespit, 40 kilometre mesafeden otomatik hedef takip ve ateş yapabilme, dikey atış özelliği ile 360 derece çepeçevre tehdit imha kabiliyeti, aynı anda 60 hedefi gerçeğe yakın zamanlı olarak takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme ile 18 hedefi imha edebilme, dost düşman tanıma, hava ve deniz kuvvetleri komuta kontrol unsurları ve dost müttefik ülke hava unsurları ile koordinasyon içerisinde görev yapabilme imkan kabiliyetine sahiptir"

Korkut: Alçak irtifa ve hareket kabiliyeti

Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunmasını sağlamak üzere paletli platform üzerine entegre edilmiş 35 milimetrelik silah sistemi olarak faaliyet gösteriyor. Sistem, hareket halinde ateş yeteneği ve yüksek atım hızıyla öne çıkıyor.

Korkut Tabur Komutanı, sistemin teknik ve operasyonel özelliklerini şöyle aktardı:

"Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunma görevini gerçekleştirmek üzere, yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı ve paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 milimetrelik hava savunma silah sistemidir. Silah takım seviyesinde bir adet komuta kontrol aracı ve üç adet silah sistem aracından oluşmaktadır. Komuta kontrol aracı takım komutanı, sistem operatörü ve sürücü olmak üzere toplam üç personel tarafından işletilir. Kendisine bağlı silahları kontrol edecek komuta kontrol sistemi ve yazılımına, hedef arama, tespit, takip ve teşhis işlemlerini yapacak arama radarına, algılayıcılar barındıran algılayıcı platform sistemi gibi önemli temel alt sistemlerine sahiptir. Silah sistem aracı top komutanı, nişancı ve sürücü olmak üzere toplam üç personel tarafından işletilir. Atış kontrol radarı ile hedef takibi, dakikada 1100 mühimmat atım hızı, hareket halinde ateş edebilme ve parçacıklı mühimmat atabilme kabiliyeti sistemin özellikleri arasındadır"

Hisar-A: Alçak irtifa otonom koruma

Hisar-A, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunma görevleri için tasarlanmış, paletli araç üzerine entegre bir otonom füze sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, hedef tespitinden atış kontrolüne kadar otonom fonksiyonlar icra edebiliyor.

Takım Komutanı, Hisar-A'nın kabiliyetlerini şu sözlerle özetledi:

"Alçak irtifa otonom hava savunma füze sistemi, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip zırhlı ve paletli araç üzerine entegre edilmiş hava savunma füze sistemidir. Füze fırlatma sistem aracı ile hedef tespit, takip, sınıflandırma teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir"

Modern simülasyon merkezinde yetişen Çelik Kubbe kahramanları

TSK personeli, Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezinde modern harp koşullarına uygun eğitimler alıyor. Merkezde; Korkut, Hisar-O, Hisar-A, Sungur ve Stinger için birebir ölçekli simülasyon sahaları bulunuyor.

Gerçeğe yakın tehdit modelleri sayesinde personel, hedef tespiti, angajman süreçleri, koordinasyon, komuta-kontrol ve kriz yönetimi konularında üst düzey yetkinlik kazanıyor. Bu eğitim altyapısı, Türkiye'nin hava savunmasına hem profesyonel hem de yüksek reaksiyon kabiliyetine sahip personel kazandırmayı sürdürüyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE BAĞLI KARA KUVVETLERİ HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDEKİ ÇELİK KUBBE ÜRÜNLERİ OLAN HİSAR-A, HİSAR-O VE KORKUT İLE HAVA SAVUNMADA ETKİN ROL OYNUYOR.