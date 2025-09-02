DOLAR
Çelik: 'Terörsüz Türkiye' Hedefinde Taviz Yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmada 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesinden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:49
MYK toplantısının ardından açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Çelik, toplantının açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değindiği üzere terörsüz Türkiye konusunun her zaman gündemlerinde olduğunu belirtti. Çelik, bu hedef doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın yekpare bir kararlılık sergilediğini vurguladı.

Çelik, toplantıda şu ifadeyi kullandı: "Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefinde esas bunun şemsiyesi, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Bunlardan taviz yoktur, bunlarla ilgili bir pazarlık yoktur, bunlarla ilgili bir müzakere yoktur."

TBMM süreci ve hedef odak

Çelik, Cumhur İttifakı'nın duruşunun olaylar üzerinden doğrulandığını, Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu sürecin aynı zamanda bir devlet politikası haline geldiğini söyledi. TBMM'de PKK'nın feshi ve silah bırakması ile ilgili yol haritası ve yasal dayanak oluşturacak bir komisyon kurulmasının, sürecin Meclis ve siyasi partilerin desteğiyle yürütülmesine imkan sağladığını belirtti.

Komisyonun asıl odağının PKK'nın feshi ve silah bırakması olduğunu vurgulayan Çelik, bu odağın saptırılmaya çalışılmasına karşı uyarıda bulundu: "Odağı bu işin silah bırakma ve fesih sürecinin gerçekleşmesidir."

Suriye, bölge ve dış etkenler

Çelik, PKK'nın tüm şube ve uzantıları, illegal yapıları, finans odakları ve propaganda merkezleriyle silah bırakması ve kendisini feshetmesinin gerektiğini söyledi. Sürecin dışarıdan farklı gündemlerle gölgelenmeye çalışıldığını belirterek, bu tür davranışların terörle mücadele ve barış sürecine zarar vereceğini ifade etti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK açılış konuşmasındaki uyarıya atıfta bulunarak bazı kesimlerin odak kaybı yaşadığını, bunun önlenmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin açıklamalarını "son derece önemli" olarak nitelendirdi ve Bahçeli'nin sözlerini aktardı: "Bu süreci akamete uğratmaya çalışanlar, Suriye'de başka bir plan peşinde koşanlar esasında terörsüz bölge sürecinin değil, siyonizmin planının parçası durumuna düşeceklerdir."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi bölgedeki aktörlerin "Yüzünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacaktır." ifadelerinin bu bağlamda anlam taşıdığını belirtti.

Kimse terörü kazanç görmemeli

Çelik, bazı eleştiriler karşısında net bir yanlış anlamaya işaret ederek, herhangi bir terör örgütünün varlığının hiçbir etnik, dinsel ya da siyasi topluluğun kazanımı olamayacağını şu sözlerle dile getirdi: "Hiç kimse herhangi bir terör örgütünün varlığını ya da birileriyle iş tutmasını, kendi kimliğinin veya aidiyetinin kazanımı olarak görmemelidir, terörün kimseye kazandıracağı bir şey yoktur."

Vatandaşa mesaj

Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge süreçlerinin entegre olduğunu ve bu iki sürecin ayrıştırılmasının sağlıklı olmadığını vurgulayan Çelik, süreci sonuca ulaştırmada kararlı olduklarını yineledi. Bazı devletlerin örtülü operasyonlarına ve süreci baltalamaya yönelik organizasyonlara dikkat çekti.

Çelik son olarak vatandaşlara güvence vererek şunları söyledi: "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu meselelere bakışımız, Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefinde esas bunun şemsiyesi, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Bunlardan taviz yoktur, bunlarla ilgili bir pazarlık yoktur, bunlarla ilgili bir müzakere yoktur."

(Sürecek)

