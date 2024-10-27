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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı, İnsana Ait Olmayan Kan Bulundu

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette yapılan incelemede insana ait olmayan kan tespit edildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:34
Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı, İnsana Ait Olmayan Kan Bulundu

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı

İstanbul'da, 15 yıl önce Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette yapılan DNA incelemesinde insana ait olmayan kan örnekleri tespit edildi. Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etmişti.

İnceleme Sonuçları

3 Ekim'de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan "fethi kabir" işlemleri doğrultusunda açılan mezarda bulunana poşet, Karabulut ailesinin talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Rapora göre poşet üzerinde vücut sıvısı örneği bulunamadığı ve iç kısmından alınan kan örneğinin insana ait olmadığı belirlendi.

Tarihsel Arka Plan

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Bahçeşehir'de bir villada öldürülmüş, parçalanmış cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Garipoğlu, 18 Kasım 2011'de Karabulut’u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mezarın Açılması Talebi

Karabulut'un babası, Garipoğlu’nun mezarının açılması için başvuruda bulundu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu talebi kabul ederek mezarın açılması için gerekli işlemleri başlattı. Bağışıklık yolu ile yapılan DNA testlerinde Garipoğlu'na ait örneklerin, 2014 yılındaki otopside alınan örneklerle bire bir aynı olduğu tespit edilmiştir.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, inceleme taleplerinin savcılık tarafından kabul edildiğini ve incelemenin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

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