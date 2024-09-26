Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor: Münevver Karabulut Davasında Yeni Gelişme

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK



Münevver Karabulut cinayetinin baş faili Cem Garipoğlu’nun mezarı, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Yıllardır intihar ettiği öne sürülen ve bu konuda kamuoyunda çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Karabulut ailesi ve avukatları, mezarın açılmasını talep etmişti. Bu talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilerek hukuki süreç başlatıldı. Peki Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu?

Avukat Rezan Epözdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Münevver Karabulut’un vahşice öldürülmesi ile ilgili davayı 15 yıldır takip ettiklerini belirtti. Karabulut cinayetinin Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili toplumsal farkındalığı artırdığını vurgulayan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasının kamu vicdanı açısından önemli olduğunu ifade etti.

MEZARIN AÇILMASI KARARI NASIL ALINDI?

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik taleplerini, son iki yıldır etkili bir hukuki süreçle devam ettirdiklerini belirtti. Yapılan başvuruların ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılmasına ve C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat gönderildi.

Epözdemir, bu gelişmenin kamuoyundaki şüpheleri gidermek ve maddi gerçeğin ortaya çıkması adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Kararın ardından ailenin kamu vicdanının rahatlayacağına inandığını ifade etti.

BABANIN İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun intihar ettiğine yıllardır inanmadığını sık sık dile getiriyordu. Olayın ardından Cem Garipoğlu’nun kaçtığı ya da kaçırıldığına dair şüphelerini dile getiren baba Karabulut, savcılığa bu iddiaları içeren suç duyurularında bulunmuştu.

Karabulut, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasının bu şüpheleri giderebileceğini vurgularken, daha önceki başvurularının reddedilmesine karşı tepkisini dile getirmişti. Baba Karabulut, "Mezar açılmazsa kafamızdaki soru işaretleri devam edecek. Mezar açılınca biz de rahatlayacağız," ifadelerini kullanmıştı.

SON GÖRÜNTÜLERDE CEM GARİPOĞLU

Cem Garipoğlu’nun ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri de geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı. 9 Ekim’i 10 Ekim’e bağlayan gece saat 02.03’te, koridorda dolaşırken kaydedilen Garipoğlu, daha sonra koğuşuna geri dönmüş ve bir daha kameraların önüne çıkmamıştı. Sabah sayımında koğuşuna gelen infaz koruma memurları tarafından cansız bedeni bulunmuştu.

Görüntülerde, Garipoğlu’nun koridorda bir tabureyi alıp koğuşuna girdiği ve sabaha kadar kimsenin onu tekrar görmediği belirtilmişti. Bu görüntüler de Garipoğlu’nun ölümünün intihar mı yoksa başka bir şekilde mi gerçekleştiği sorusunu gündeme getirmişti.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARININ AÇILMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye’de büyük bir yankı uyandıran olaylardan biri olarak hafızalara kazındı. Cinayetin ardından başlayan soruşturma ve dava süreci, kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştı. Cem Garipoğlu, işlediği vahşi cinayet sonrası uzun süre kaçmış ve 197 günün ardından teslim olmuştu.

Garipoğlu’nun intihar ettiği açıklandıktan sonra, bazı kesimler bu duruma inanmadı ve çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı. Bu teoriler, Cem Garipoğlu’nun intihar etmediği, kaçtığı ya da öldürüldüğü yönündeydi. Garipoğlu’nun mezarının açılması, bu spekülasyonların sona erdirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir’de bir villada öldürülmüş, parçalanmış cesedi ise Etiler’de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Cem Garipoğlu, bu vahşi cinayetin baş faili olarak yargılanmış ve 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Garipoğlu, cezasını çekmek üzere Silivri 5 No’lu Cezaevi’ne konmuştu.

10 Ekim 2014 tarihinde, 22 yaşında iken Garipoğlu'nun hücresinde intihar ettiği açıklanmıştı. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilmiş, ailesinden alınan DNA örnekleriyle ceset kimliklendirilmişti. Ancak, kamuoyundaki şüpheler ve iddialar devam etti.

KAMU VİCDANINDAKİ ŞÜPHELER

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut ve birçok kişi, Cem Garipoğlu’nun intihar ettiğine dair şüphelerini yıllardır dile getirdi. Baba Karabulut, Garipoğlu’nun aslında kaçtığını ya da kaçırıldığını ve yerine başka birinin öldüğünü iddia ediyordu. Bu şüpheler, yıllardır devam eden dava sürecinin önemli bir parçası haline geldi.

Karabulut ailesinin ve kamuoyunun bu sorularına kesin bir yanıt verebilmek için Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması önemli bir adım olarak görülüyor.