Cemal Gürsel Caddesi'nde Altyapı Yenileme: 500’lük Borularla Kalıcı Çözüm

ASKİ ve Gölbaşı Belediyesi, 30-40 yıllık 300’lük hattı söküp 500’lük boru döşeyerek Cemal Gürsel Caddesi'nde su baskını ve koku sorunlarına kalıcı çözüm getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:29
Cemal Gürsel Caddesi'nde Altyapı Yenileme: 500’lük Borularla Kalıcı Çözüm

Cemal Gürsel Caddesi'nde Altyapı Yenileme Başladı

ASKİ ve Gölbaşı Belediyesi el ele

Ankara Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, hat yetersizliği nedeniyle su baskınları yaşanan Cemal Gürsel Caddesinin altyapısı tamamen yenileniyor.

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin kronikleşen sorunlarını çözmek amacıyla altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Gölbaşı’nın en yoğun arterlerinden biri olan Cemal Gürsel Caddesinin altyapısı ASKİ Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışma kapsamında yenileniyor.

Çalışmalarla; yıllardır vatandaşların şikayet ettiği su baskını, kötü koku ve hat yetersizliği gibi sorunların köklü biçimde çözülmesi hedefleniyor.

Cadde altındaki 30-40 yıllık eskimiş 300’lük atık su hattı tamamen sökülerek yerine 500’lük modern boru sistemi döşenmeye başlandı. Bu yenileme sayesinde bölgenin kanalizasyon kapasitesi ciddi şekilde artırılarak uzun süreli altyapı güvenliği sağlanması planlanıyor.

"Çok önemli bir soruna köklü bir çözüm getiriyoruz"

Bölgedeki çalışmaları ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert ile birlikte inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı çalışmanın hem teknik hem de toplumsal önemine dikkati çekerek, "Gölbaşı’nın bir evladı olarak bu caddede yaşanan sıkıntıları yıllarca bizzat gördüm, bizzat yaşadım. Esnafımızdan vatandaşımıza kadar herkes yıllardır buradaki altyapı yetersizliğinden muzdaripti. Yağmur yağdığında meydana gelen taşkınlar, cadde boyunca hissedilen kötü kokular artık Gölbaşı’nın kaderi olmaktan çıkıyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte el ele vererek çok önemli bir soruna köklü bir çözüm getiriyoruz. Biz göreve gelirken Gölbaşı’nın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız demiştik. Şimdi sözümüzü tutuyoruz. Çalışmalar tamamlandığında caddemizin asfaltını da yenileyerek vatandaşımızı çamurdan, tozdan tamamen kurtaracağız. Cemal Gürsel Caddesi, modern altyapısıyla, yeni görünümüyle Gölbaşı’na yakışır bir hale gelecek. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, ASKİ Genel Müdürlüğümüze ve sahada büyük emek veren tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gölbaşı için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz"

Altyapı yenileme sürecinin ardından yapılacak asfalt ve trafik düzenlemesi çalışmalarıyla, Cemal Gürsel Caddesi’nin hem trafik akışı hem de yaya güvenliği açısından daha konforlu bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

