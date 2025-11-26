Bozova'da Muhammed Kendirci vakası: 3 hastane personeli açığa alındı

Bozova'da hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin delil pantolonunu çöpe attıkları iddiasıyla 1 hemşire ve 2 temizlik personeli açığa alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:05
Olay ve soruşturmada son gelişme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 15 yaşındaki Muhammed Kendircinin makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni bir adım atıldı.

Olay, 14 Kasım tarihinde ilçedeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 20 yaşındaki Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendircinin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hastanedeki personel hakkında işlem

Soruşturma kapsamında, Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesinde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personelinin, Kendirci’ye ait olduğu belirtilen ve delil niteliği taşıdığı öne sürülen pantolonu çöpe attıkları tespit edildi. Bu kişiler hakkında iddialar üzerine açığa alınma kararı verildi.

Soruşturma devam ediyor; yetkililer olayla ilgili teknik ve adli incelemeleri sürdürüyor.

