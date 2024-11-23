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Cemi'i Can Deliorman, Mariinski Orkestrası'nın İlk Türk Konuk Şefi Olarak 13 Konser Yönetti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman, Mariinski Tiyatro Orkestrası'nın ilk Türk konuk şefi olarak St. Petersburg'da 13 konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:02
Cemi'i Can Deliorman, Mariinski Orkestrası'nın İlk Türk Konuk Şefi Olarak 13 Konser Yönetti

Cemi'i Can Deliorman'ın Başarısı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, Rusya'nın tarihi orkestrası Mariinski Tiyatro Orkestrasının ilk Türk konuk şefi olarak, geçen sezondan bu yana toplam 13 konsere imza attı.

Tarihi Orkestrada Türk Eserleri

Deliorman, St. Petersburg'daki tarihi Mariinski Tiyatro Orkestrasında yönettiği konsertlerde, repertuarında zorlu eserlerin yanı sıra Türk müziğine de sıkça yer veriyor. Öne çıkan konserlerinden birinde, genç piyanist İlyun Bürkev ile birlikte sahne alarak, Edvard Grieg'in A minör piyano konçertosu ve Ulvi Cemal Erkin'in 2 Numaralı Senfonisini seslendirdi. Bu performans, müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

Özel Röportaj ve Kültürel Etkileşim

Deliorman, Mariinski Orkestrası ile gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra, Rusya'da yayınlanan Opera dergisine verdği iki sayfalık röportajda, müzikal yolculuğunu ve Türkiye'nin en önemli kültür kurumu olan CSO'nun 200 yıllık tarihini paylaştı. Dergideki yazıda, "Türk şef Cemi'i Can Deliorman'ın Mariinski Tiyatro Orkestrası'ndaki performansı ilgi çekici. Yeteneği ile tanınmış olduğunu ifade edebiliriz" denildi.

Türkiye ve Rusya Arasındaki Kültürel İlişkiler

Deliorman, röportajında Türk müziği ve opera alanında Türkiye'nin sunduğu fırsatları da sorguladı. Rusya'da kitap ve festivallerdeki deneyimlerini paylaşarak, "Şef Valeri Gergiev ile birlikte iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi genişletmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin bölgesel kültürel zenginliği, klasik müzik ve opera alanında büyük bir potansiyele sahip" dedi. Deliorman, Antalya gibi tatil bölgelerinde düzenlenen konserlerin de Rus turistler tarafından ilgiyle takip edildiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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