Çemişgezek’te İlk Opera ve Bale Gösterisi Yoğun İlgi Topladı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi, kültür ve sanat tarihinde bir ilke tanıklık etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında ilçede ilk kez opera ve bale gösterisi sahnelendi.

Etkinlik, Çemişgezek Kültür Merkezinde hem yetişkinlere hem de minik izleyicilere yönelik olarak düzenlendi ve salonu dolduran sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Gösteride geleneksel Anadolu motifleri modern sahne sanatlarıyla buluşturularak izleyicilerin beğenisini kazandı.

Protokol ve Halk Katılımı

Programa; Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Mazgirt Kaymakamı Emrah Karaduman, Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, ilçe adliyesinde görevli savcı ve hakimler, kamu kurumlarının yöneticileri ile farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş katıldı.

İzleyici Yorumları

Neslihan Kaycı etkinlik hakkında, "İlk defa Çemişgezek’te bugün opera dinledim. Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Sanal alemde görüyordum, televizyonda izliyordum. İnternette görüyordum ama ilk defa canlı dinledim. Çok güzeldi, bu kadar güzel olduğunu bilseydim daha önceden de izlemeye giderdim. Opera ve balenin Çemişgezek’e gelmesi bizim için bir ayrıcalık oldu. Ben keyif alarak dinledim. Bundan sonra operaya sık sık gideceğim" dedi.

Ahmet Eren Özen organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, "Tunceli Çemişgezek’te böyle bir etkinliğin yapılmasından son derece mutluyum. İlçemizde ilk defa olan bu program için Devlet Opera Balesi’ne teşekkür ediyoruz. Gerçekten opera gibi sahne sanatları herkesin izlemesi gereken, dinlemesi gereken özel programlardır. Bu program için son derece mutluyum, son derece müteşekkirim. İzmir’de Istanbul’da, Ankara’da operayı izliyordum. Ama ilk defa Çemişgezek’te böyle bir etkinlik yapılmasından özel bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Serap Altuntaş ise duygularını, "Heyecanla beklediğim bir konserdi. Duyduğum zaman gerçekten çok heyecanlanmıştım. Harika bir konser oldu. Çok özlemişim böyle ortamları diye düşündüm. Gerçekten sanatçılarımızın ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Performansları çok güzeldi. İlçemiz için de çok güzel bir anı bıraktılar diye düşünüyorum. Özellikle opera, bale gibi sanat etkinlikleri sanıyorum Çemişkezek’te ilk defa oluyor. Anadolu şehirleri bunlardan biraz daha mahrum kaldılar. İlçemiz insanlarına da çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Daha fazla, daha sık gelmelerini, daha uzun konserler vermelerini istiyorum. Bana çok kısa geldi mesela bu konser. Göz açıp kapayıncaya kadar bitti diye düşünüyorum. Gençlerimizin, çocuklarımızın, hanımlarımızın çok memnun kalacağını düşünüyorum. Çok güzel bir örnekti. Umarım daha sık gelirler" sözleriyle dile getirdi.

Çemişgezek’te sahne sanatlarının ilk defa böyle kapsamlı bir gösteriyle buluşması, ilçede kültür-sanat faaliyetlerine yönelik ilgiyi artırdı ve benzer etkinliklerin tekrarlanmasına dair beklentiyi güçlendirdi.

