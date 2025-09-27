Cenevre'de Binlerce Kişi "İsrail'e Yaptırım" Talebiyle Yürüdü

Cenevre'de binlerce kişi, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek İsrail'e yaptırım talep etti; yürüyüş Place Neuve'den Parc Des Cropettes'e yaklaşık 3 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:09
İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Gazze'de yaşananlar nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle sokaklara çıktı. Eylem, şehir merkezinde geniş katılımla gerçekleşti.

Toplanma ve yürüyüş rotası

Göstericiler Place Neuve Meydanı'nda bir araya gelerek şehir merkezinde uzun bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin yanlısı dövizler taşıyan katılımcılar, yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar attı.

Sloganlar ve talepler

Eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça olarak İsrail karşıtı sloganlar atarak Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiler ve uluslararası toplumdan yaptırım çağrısında bulundular. Gösteride, özellikle ABD başta olmak üzere İsrail'e destek veren ülkeler, yaşananlara ortak olmakla suçlandı.

Güvenlik ve yürüyüşün sonu

Yaklaşık 3 saat süren yürüyüş, yoğun güvenlik önlemleri altında Parc Des Cropettes Meydanı'nda son buldu. Yetkililer tarafından sağlanan güvenlik ve düzen sayesinde gösteri boyunca herhangi bir olay veya taşkınlık yaşanmadı.

