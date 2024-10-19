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Cenevre'de İsrail'in Saldırılarına Protesto

Cenevre'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:41
Cenevre'de İsrail'in Saldırılarına Protesto

Cenevre'de Büyük Protesto Gösterisi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, binlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplandı. Eylemciler, Place de Neuve Meydanı'nda bir araya gelerek şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Protestoların Detayları

Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi. Eylemciler, İngilizce, Fransızca ve Arapça sloganlar atarak, ABD ve Batı ülkelerinin İsrail'e sağladığı koşulsuz destek sebebiyle eleştirilerde bulundu.

Ateşkes Talebi ve Diplomatik İlişkilere Eleştiri

Çok sayıda katılımcı, Gazze ve Lübnan'da ateşkes talep eden dövizler taşıdı. Eylemciler ayrıca, İsviçre hükümetine de İsrail ile sürdürdüğü diplomatik ilişkileri nedeniyle tepki gösterdi. Eylemde, İsrail'e yönelik ticaret ve silah satışına karşı boykot çağrıları yapıldı.

Göstericilerin Duyguları ve İfadeleri

Gösterinin bir bölümünde, eylemciler yere yatarak Gazze ve Lübnan'da hayatını kaybeden çocuk ve kadınlara dikkat çekti.

AA muhabirine konuşan İsviçreli Mark, "Bu yaşananlar son bulmalı. Bu bir soykırım." diyerek düşüncelerini dile getirdi. İspanyol asıllı Edita ise, "Bana göre İsrail bir terörist ülke ve Filistinlileri katlediyor. Sosyal medyada her gün ölen çocukları görmek dayanılmaz." şeklinde konuştu.

Edita, İsrail'in tarihine yönelik okumalar yaptığını vurgulayarak, "İsrail'in Filistinlilerin kanlarıyla kurulduğuna inandım ve buna katlanamıyorum. Ben de İsrail'in yanında değilim." ifadelerini kullandı.

Protestonun Sonu

İki saat süren yürüyüş, Cornavin Tren Garı yakınlarında güvenlik önlemleri eşliğinde sona erdi.

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