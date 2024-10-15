Cenevre'de İsrailli Yetkililere Protesto

Cenevre'de Protesto Gözlemlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulu sırasında, aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu birçok parlamenter, İsrailli yetkililere yönelik protestolar gerçekleştirdi.

Masalara Vurularak Tepki Verildi

PAB Başkanı Tulia Ackson başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, İsrailli bir yetkilinin konuşma yapması sonrası, çeşitli ülkelerin temsilcileri masalara vurarak tepkilerini gösterdi ve ardından salonu terk etti.

Türk Vekillerin Protestosu

TBMM'den bazı milletvekilleri de protesto amacıyla salonu terketti. Katılımcılar, ayrılırken "Filistin'e özgürlük" sloganları attılar. İsrailli yetkilinin konuşmasının ardından diğer ülke temsilcileri salona geri döndü.

Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu parlamenterler, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulunda, İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti.

Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu parlamenterler, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulunda, İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti.

Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu parlamenterler, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulunda, İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti.

Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu parlamenterler, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulunda, İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti.

Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu parlamenterler, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulunda, İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti.