Cenevre'de Orta Doğu Çatışmaları İçin Konferans Düzenlenecek

İsviçre, Cenevre'de Orta Doğu Konferansı Düzenleyecek

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Cenevre'de önümüzdeki aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili bir konferansın gerçekleştirileceğini duyurdu. Amherd, başkent Bern'de uluslararası gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, bu konferansın detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceğini ifade etti.

BM Yetkisiyle Gerçekleşecek

Amherd, gazetecilerin Ukrayna konusunda yürütülen barış görüşmelerine ev sahipliği yapma yetkisine sahip olduklarını hatırlatarak, Birleşmiş Milletler’in (BM) kendilerine Orta Doğu'da bu tür bir konferans düzenleme yetkisi verdiğini belirtti.

Çatışmaların Yükselişi ve Güvenlik Tehditleri

Şubat 2022'de patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'daki güvenlik dengelerini tehdit ederken, Amherd bu durumun genel güvenlik koşullarını daha karmaşık ve öngörülemez hale getirdiğini vurguladı. İsviçre'nin geçen yıl düzenlediği Ukrayna Barış Zirvesi, 100'den fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla olmuş ve hedeflenen adil barış süreci için müzakerelerde önemli bir adım olmuştur.

Ekonomik İlişkiler ve Tarafsızlık Politikasının Önemi

İsviçre'nin Avrupa Birliği (AB) ile güçlü ekonomik ilişkileri olduğunu belirten Amherd, iki tarafın 100'den fazla anlaşmayla bağlantı içinde olduğunu aktardı. Tarafsızlık politikasının dünya olaylarına kayıtsız kalmak anlamına gelmediğini söyleyen Amherd, İsviçre'nin uluslararası hukuku, egemenliğin dokunulmazlığını ve demokratik değerleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

İki Ülke Arasında Dostluk ve Ekonomi İlişkileri

Amherd ayrıca, Türkiye ile olan dostluk ilişkilerini değerlendirdi. Önümüzdeki yıl, Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü kutlanacak. Ekonomik alanda iş birliğini artırmak için fırsatların mevcut olduğunu söyleyen Amherd, iki ülke arasında ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamda artış yaşanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.