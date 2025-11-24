Cenevre'de Ukrayna Barış Görüşmeleri Yarına Kaldı — Rubio İyimser

ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri Cenevre'de müzakereleri sürdürüyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde, ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri arasında yürütülen Ukrayna barış planına ilişkin görüşmelerin yarın devam edeceği bildirildi. Görüşmelerin ilk günü sona ererken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio basına olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, toplantıların ABD’nin teklif ettiği 28 maddelik plan ile başladığını ve bu planın 26 maddelik bir versiyonunun da bulunduğunu belirtti. "10 aydır işin içinde olduğunuz zaman her iki taraf için de önceliklerin, kırmızı çizgilerin ve önemli meselelerin ne olduğunu açıkça kavrıyorsunuz" diyerek, çalışmanın bu temel belge üzerinden ilerlediğini aktardı.

Rubio, son 96 saat içinde Ukrayna tarafıyla yoğun temas halinde olduklarını vurguladı ve görüşmelerin "bugünkü" oturumunun çok verimli geçtiğini söyledi: "Bugün bunu önemli ölçüde başardık. Belki tüm süreç boyunca yaşadığımız en verimli gündü."

Her ne kadar sürecin devam ettiğini ve zafer ilan etmek istemediğini ifade etse de, Rubio "Ama şu an, sabah başladığımız zamankinden ve bir hafta öncesine kıyasla çok ilerideyiz" dedi. Açık kalan maddelerin aşılması imkansız olmadığını, yalnızca biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti ve "Gerçekten çözüme ulaşacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Rubio, anlaşmanın detaylarına ilişkin soruları doğrudan yanıtlamaktan kaçındı ancak "Bugün gördüğüm tablo konusunda çok iyimserim. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik" sözlerini yineledi.

Rusya ile ilgili süreç hakkında Rubio, "Bu sürecin başından beri Rus tarafının pozisyonuna dair yazılı belgeler, sözlü iletiler ve çeşitli kanallardan bilgiler aldık. Ukrayna ile anlaşabilirsek, ortaya çıkan metni Rusya’ya da götürmemiz gerekecek. Onların da bunu kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Görüşmelerin hızlandırılmasına ilişkin soru üzerine Rubio, hedeflerinin bu savaşı en kısa sürede bitirmek olduğunu vurguladı: "Perşembe olmasını çok isteriz. Ama önemli olan bugün büyük ilerleme kaydetmiş olmamız. Bunu çabuk bitirmek istiyoruz çünkü biz buradayken bile insanlar ölmeye devam ediyor."

Avrupalı temsilcilerle yapılan temaslara dair Rubio, çeşitli ülkelerin ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüklerini, AB ve NATO’yu doğrudan ilgilendiren maddelerin ayrı bir hat üzerinden yürütüleceğini teyit ettiklerini söyledi ve görüşmelerde olumlu bir hava olduğunu ifade etti.

Güvenlik garantileriyle ilgili olarak Rubio, bu savaşın kalıcı şekilde sona ermesi için Ukrayna’nın kendini güvende hissetmesinin şart olduğunu belirtti: "Bir daha asla işgal edilmeyeceğinden emin olması gerekiyor. Bu konular elbette tartışılıyor ve bugün burada da önemli ilerleme kaydettik."

Rubio, görüşmelerin yarın devam edeceğini, teknik ekiplerin işin içinde olduğunu ve süreç üç haftadır sürdüğünü vurguladı: "Bugün bile masadan kalktıktan sonra üzerinde yanıt beklediğimiz teknik maddeler var. Burada olmamız gerekmiyor, süreç devam ediyor."

Avrupa’nın ABD planına karşı sunduğu karşı teklif konusunda Rubio, kendisinin böyle bir plan görmediğini belirtti. Bununla birlikte, görüşmelere yakın kaynakların aktardığı haberlere göre İngiltere, Fransa ve Almanya ABD’nin planına alternatif olarak Ukrayna’nın daha fazla asker bulundurmasına imkan tanıyan ve Ukrayna’ya NATO’nun 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri sunan bir teklif sunduğu bildirilmişti.

Yarınki oturumda hangi konular var?

Rubio, "Yarın çalışmaya devam edeceğiz" diyerek müzakerelerin sürdürüleceğini ve çözüm için teknik ayrıntıların netleştirilmeye çalışılacağını açıkladı.

