Cenevre, Kıbrıs İlişkileri İçin Önemli Bir Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

Cenevre, uluslararası ilişkilerin merkezinde bir kez daha Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres öncülüğündeki toplantı, 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Toplantıya, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcileri de katılacak. Türk tarafını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken, Rum tarafını ise Nikos Hristodulidis, Yorgo Gerapetritis ve Stephen Doughty gibi isimler temsil edecek.

Toplantı, yarın TSİ 21.00'de Guterres'in heyet başkanları için vereceği akşam yemeği ile başlayacak. Bu yemekte, her heyet başkanına bir kişi eşlik edecek ve Guterres, tablo için heyet başkanları ile ayrı ayrı fotoğraf çektirecek.

İkinci gün, Guterres, sabah saatlerinde heyetlerle ikili görüşmelere geçecek. Bu görüşmelere heyet başkanlarıyla birlikte toplam 5 kişi de iştirak edecek. Ardından, TSİ 13.30'da tüm tarafların katılımıyla resmi toplantıya geçilecek.

Toplantıda, Kıbrıs meselesine yönelik ortak zemin oluşturulması amacıyla görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Aynı zamanda, Kıbrıs'taki günlük kolaylaştırıcı işbirlikleri de masaya yatırılacak. Toplantının 16.30'da sona ermesi ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın ardından basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Kıbrıs'taki taraflar arasında ortak bir zemin bulunmaması, resmi müzakere sürecinin başlaması açısından ciddi bir engel teşkil ediyor. Türk tarafı, özellikle Ekim 2020'deki seçimlerin ardından egemen eşitliğe dayalı bir çözüm öneriyor. Kıbrıs Rum kesimi ise daha önce iki kesimli federasyon modelini savunmakta ısrarcı.

Daha önce Cenevre'de düzenlenen 5+1 formatındaki görüşmelerde, Kıbrıslı Türkler tarafından sunulan öneriler Rum tarafı tarafından reddedilmişti. Eşit uluslararası statü vurgusu ön planda olurken, toplantının ana gündem maddesi iki devletin işbirliği ile Kıbrıs’ın geleceği olacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de iki devletli çözüm perspektifi ile müzakere sürecinde yer alacaklarını belirtmişti. Kıbrıs Türk halkının haklarının tanınması ve izolasyonun sona erdirilmesi konularında kararlılığını vurgulayan Tatar, halkının lehine olacak adımlar atılması gerektiğini ifade etti.