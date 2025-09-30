Cengiz Aytmatov'un "Cemile"si Ortak Türk Alfabesiyle Tanıtıldı — MHP'den Kültür Hamlesi

Cengiz Aytmatov'un "Cemile"si Ortak Türk Alfabesiyle Tanıtıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Cengiz Aytmatov'un "Cemile" adlı eserinin ortak Türk alfabesiyle özel basımının yayımlandığını açıkladı. Topsakal, bunun yalnızca kültürel bir yayın olmayıp, Türk halklarının birlikte okuduğu, birlikte hissettiği ve aynı geleceğe omuz omuza yürüdüğü bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tanıtım Toplantısında Verilen Mesajlar

Topsakal konuşmasında, milletleri ayakta tutan en büyük gücün kültür olduğunu belirterek, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca kültürel değerlerine sarılarak varlığını koruduğunu, destanlarıyla, sanat eserleriyle ve edebiyatıyla geleceğe yürüdüğünü söyledi. Ayrıca mirasın Türk Devletleri Teşkilatı ile daha da kurumsallaştığını ve gönül köprüleriyle geleceğe taşındığını ifade etti.

Topsakal, Cengiz Aytmatov Enstitüsü ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin himayelerinde atılan bu adımın gurur verici olduğunu belirterek şu sözleri paylaştı: "Cengiz Aytmatov Enstitüsü olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi'nin himayelerinde, Türk milletinin gönül bağlarını pekiştiren tarihi bir adımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Ortak geçmişimizin hafızası ve ortak geleceğimizin teminatı olan edebiyatımızın ve tüm insanlığın evrensel yazarı Cengiz Aytmatov'un en güçlü eserlerinden biri olan Cemile adlı eseri, ilk kez ortak Türk alfabesiyle okurlarıyla buluşacak."

Ortak Alfabe Süreci

Topsakal, Türk toplulukları arasındaki gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde başlatılan ortak alfabe çalışmalarını anlattı. "Kısa süre içerisinde 34 harften oluşan Latin esaslı Türk alfabesi üzerinde mutabakata varılmıştır. Ortak alfabe, her lehçenin ses ihtiyaçlarına göre belirlenmiş ve akabinde, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan, alfabelerini kendileri ses karşılıklarına göre oluşturmuş, bu kapsamda Kırgızistan da 29 harfi kabul etmiştir." dedi.

Tarihi arka planı aktaran Topsakal, 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği içindeki Türk halkları için hazırlanan Latin esaslı Yanalif'in önemine ve 1 Kasım 1928'de Türkiye'nin Latin harflerine geçişine değindi. Sovyet baskılarıyla 1930'larda ortak alfabe girişimlerinin kesintiye uğradığını, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ortak alfabe idealinin yeniden gündeme geldiğini hatırlattı. Topsakal, "Azerbaycan 1991'de, Türkmenistan ve Özbekistan 1993'te Latin alfabesine geçiş kararı almış, Kazakistan ise 2017'de aldığı kararla 2030'a kadar kademeli olarak bu süreci tamamlamayı taahhüt etmiştir." ifadelerini kullandı.

Ortak Alfabenin Kültürel Anlamı

Topsakal, ortak Türk alfabesinin sadece bir yazı sistemi olmadığını; yüzyılı aşan bir kültürel idealin vücut bulmuş hali olduğunu belirterek, "Bu alfabe, Türk milletinin farklı coğrafyalarda yaşayan evlatlarını aynı kelimelerde buluşturacak, ortak edebiyatın ve ortak bilimin zeminini oluşturacak, sanatta ve kültürde tek bir yürek gibi atmasını sağlayacaktır." dedi.

Bu köprünün ilk somut adımının Cengiz Aytmatov'un Cemile adlı romanı olduğunu vurgulayan Topsakal, sözlerine şöyle devam etti: "Cemile, yalnızca Kırgız edebiyatının değil, bütün Türk dünyasının ortak ruhunu yansıtan bir başyapıttır. Bugün Cemile'nin ortak Türk alfabesiyle yayımlanması, yalnızca kültürel bir yayın değil, Türk halklarının birlikte okuduğu, birlikte hissettiği ve aynı geleceğe omuz omuza yürüdüğü bir dönüm noktasıdır."

Devlet Bahçeli'nin Sunuş Yazısı

Ortak Türk alfabesi ile hazırlanan Cemile'nin sunuş bölümü için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir yazı kaleme aldı. Bahçeli yazısında alfabenin Türk devletleri tarihindeki önemine değinerek, geçmişte uygulanan farklılaştırıcı politikaların diller arasındaki bağları zayıflattığını ve bugün ayrılığın onarılmasının Türk dünyasının ortak geleceği için zaruret haline geldiğini belirtti. Bahçeli, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nü tebrik ederek eserin ortak alfabe ve kültür çalışmaları için bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Uluslararası Resim Sergisi

Topsakal ayrıca, MHP Genel Başkanı Bahçeli himayelerinde düzenlenecek uluslararası resim sergisine ilişkin bilgi verdi. "Yaklaşık 10 sanatçıdan toplam 100 eserin yer alacağı" serginin açılışı 3 Kasım saat 19.00'da İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sergi, "Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u Anıyor" temasıyla edebiyat ve sanatın buluştuğu bir kültür etkinliği olarak tanımlandı.

Not: Toplantıda ve metinde yer alan tüm kişi, tarih ve sayısal bilgiler korunmuştur.

