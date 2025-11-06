Cengiz Enerji'nin yeni CEO'su Ahmet Türkoğlu

Türkiye’nin enerji sektöründeki önde gelen kuruluşlarından Cengiz Enerji’de üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Ahmet Türkoğlu, 3 Kasım 2025 itibarıyla şirketin CEOsu olarak göreve başladı.

27 yılı aşkın sektör deneyimi

Ahmet Türkoğlu, enerji sektöründe 27 yılı aşkın deneyime sahip. Kariyeri boyunca petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetlerinden elektrik ve gaz piyasalarının yapılandırılmasına, yenilenebilir enerji sertifika sistemlerinin geliştirilmesinden karbon ticareti altyapısına kadar sektörde farklı alanlarda yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

TPAO dönemi ve uluslararası projeler

Türkoğlu, son olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev aldı. Bu dönemde Türkiye’deki kara ve deniz sahalarındaki operasyonların yanı sıra Irak, Azerbaycan, Somali, Rusya, Kolombiya ve Pakistan gibi ülkelerde yürütülen uluslararası projelerin yönetiminden sorumluydu ve yıllık 8 milyar dolarlık yatırım ve işletme bütçesi yönetimi gerçekleştirdi.

EPİAŞ liderliği ve uluslararası temsil

Yapılan açıklamaya göre Türkoğlu, 2018-2024 yılları arasında EPİAŞ - Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.de CEO olarak görev yaptı. Bu sürede Türkiye’nin spot gaz piyasasının, vadeli elektrik ve gaz piyasalarının, yenilenebilir enerji sertifika sistemi YEK-Gnin ve ulusal karbon ticareti altyapısının kurulmasında aktif rol üstlendi. Ayrıca Avrupa Enerji Borsaları Birliği (EUROPEX) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etti.

Eğitim ve yeni görevdeki sorumluluklar

Türkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olup aynı üniversitede Executive MBA eğitimini tamamladı. Yeni görevinde şirketin üretim, yatırım ve sürdürülebilir büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Cengiz Enerji’nin kapasitesi

Cengiz Enerji, toplam 5.220,69 MW kurulu gücü ile ulusal enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor. Portföyünün 3.229,76 MWı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmakta olup şirket; hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve doğal gaz kombine çevrim santralleriyle faaliyet gösteriyor. Şirket aynı zamanda yurt dışında da enerji üretimi ve yatırım projeleri yürütmektedir.

