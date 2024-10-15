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Cenin Baskınında Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği baskında ağır yaralanan bir Filistinli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:53
Cenin Baskınında Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

Cenin Kentinde Hayat Kayıpları Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu yıl Temmuz ayında yaptığı baskın sırasında ağır yaralanan Salahaddin Cebarin adlı Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralı Filistinli Hastanede Hayatını Kaybetti

Cenin kenti bulunan İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salahaddin Cebarin, baskın sırasında ağır yaralanmış ve yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ölü Sayısı Arttı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 755'e yükseldi. Özellikle 3 Temmuz gecesi yapılan baskın sonrası bölgedeki şiddet olayları artmış, aynı zamanda Cenin Mülteci Kampı'na yönelik de çok sayıda saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bu olaylar, Filistin topraklarında devam eden çatışmaların ve insan kayıplarının ne denli dramatik bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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