Cenin'de İsrail Ordusu Baskını: 3 Filistinli Öldü, 4 Yaralı

Cenin'deki Baskın Olayları

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti, İsrail ordusunun düzenlediği bir baskınla gündeme geldi. 3 Filistinli hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yayınlanan habere göre, İsrail askerleri, Kabatiya beldesinde bir evi kuşattı. Bu sırada bölgedeki İzzet Ebu er-Rab Okulu yakınlarında konuşlanmış olan özel kuvvetler, kuşatılan eve ateş açarak roketle saldırdı. Bu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olayın tanıkları, kuşatma sırasında evin çatısına çıkan askerlerin, ölen Filistinlilerin cenazelerini dışarı çıkardığını bildirdi. Ayrıca, evin çevresinde ve okul yakınında, gerçek mermilerle yaralanan 2 kişinin bulunması kaydedildi. Askeri bir aracın bir kamu aracına çarpması sonucu 2 kişi daha yaralandı ve yaralılar ambulansla hastaneye taşındı.

Paniğe Neden Olan Olaylar

İsrail askerleri, olay sırasında göz yaşartıcı gaz kullanarak okul çevresinde paniğe yol açtı. Bu durum, özellikle okulda bulunan öğrencileri zarara uğrattı.

Filistin Kızılayı'nın Açıklaması

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin, kuşatılan eve ulaşmalarını engellediğini belirtti. Önceki gün de aynı bölgede başka bir baskın düzenlenmiş ve bir Filistinli gözaltına alınmıştı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sonrasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te; gözaltı, baskın ve saldırıların arttığı gözlemleniyor.