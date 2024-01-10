CENTCOM: İngiltere ve ABD Kızıldeniz'de Husilerin 21 İHA ve füzesini hedef aldı

Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Kızıldeniz'de ticaret gemilerinin kullandığı bölgeye saldırdı. CENTCOM'un X hesabı, Husilerin İHA'lar, güdümlü füzeler ve balistik füzeler kullandığını bildirdi.

Açıklamada, saldırının hasar veya yaralanmaya sebep olmadığı belirtildi. Husilerin ticaret gemilerinin geçtiği bölgeye 19 Kasım'dan beri 26 kez saldırdığı ifade edildi.

Yemen'de Husilerin ticari gemilere saldırmasına karşı "Deniz Görev Gücü" oluşturulması için Pentagon, 6 Aralık 2023'te uluslararası görüşmeler gerçekleştirdi. 18 Aralık'ta ise çok uluslu "Refah Muhafızı Operasyonu" başlatıldı.

Kızıldeniz'de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştiren ve dünya ticaretinin yüzde 12'sine ev sahipliği yapan Süveyş Kanalı'nın güvenliğini tehdit ediyor. Ticari gemilerin saldırıya uğraması ve şirketlerin önlem alması, küresel ekonomide "tedarik zinciri krizi" olacağı korkusunu artırıyor.