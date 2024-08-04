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CENTCOM Komutanı Kurilla, Olası İran Saldırısına Dikkat Çekmek İçin Ortadoğu'da

General Kurilla, İran'ın olası misillemeleri için bölgeye gitti. Suikastlar sonrası alınacak önlemler görüşülecek.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:49
CENTCOM Komutanı Kurilla, Olası İran Saldırısına Dikkat Çekmek İçin Ortadoğu'da

General Kurilla'nın Bölge Ziyareti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'ye yönelik suikastın ardından olası İran saldırılarını ele almak üzere Orta Doğu'ya gitti. Bu ziyaretin, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Hedefler ve Gündem

Haber kaynaklarına göre, Kurilla'nın seyahati, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile gerçekleşen suikastlerin ardından İran'ın İsrail'e yönelik olası misillemelerini görüşmek amacıyla yapılmıştır.

Kurilla'nın ziyaretinin, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e karşı misilleme saldırılarına katılacak uluslararası ve bölgesel koalisyonları harekete geçirecek şekilde planlandığı ifade edildi. Ayrıca, Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

İran'dan Gelen Açıklamalar

Ayrıca, Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en kısa süre içinde İsrail'e saldırabileceğini öngörüyor. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Heniyye'yi hedef alarak belli bir sınırı aştığını ve bunun kesin bir yanıt gerektirdiğini ifade etti.

Fuad Şükür, 30 Temmuz'da Beyrut'ta gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybetmiş, Ismail Heniyye ise 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştır. Her iki olay da İran ve Hamas tarafından İsrail'e mal edilmiştir. İsrailli yetkililerin ise olaylar hakkında sessiz kaldığı belirtiliyor.

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