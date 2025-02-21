CENTCOM Komutanı Kurilla ve İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Kritik Toplantıda Bir Araya Geldi

General Kurilla ve General Halevi, ABD'de savunma ortaklığını ve Orta Doğu'daki durumu masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:42
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:42
CENTCOM Komutanı Kurilla ve İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Kritik Toplantıda Bir Araya Geldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

19 Şubat'ta, Florida eyaletindeki Tampa kentinde bulunan CENTCOM karargahında düzenlenen toplantıda, iki liderin İsrail ve ABD arasındaki "derin ve kalıcı" savunma ortaklığını vurguladığı belirtiliyor.

Ayrıca, tarafların Lübnan'daki çatışmaların durdurulması, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Yemen'deki Husiler ile ilgili mevcut durumu ele aldığı ifade edildi.

Kurilla ve Halevi'nin, 7 Şubat'ta İsrail'de de bir araya geldiği öğrenildi.

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