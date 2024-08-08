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CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın İsrail Ziyareti

İran ile artan gerilim sürerken, CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'i ziyaret etti ve önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:52
CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın İsrail Ziyareti

General Kurilla'nın İsrail Ziyareti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, İran ile gerilimin tırmanmasıyla birlikte yeniden İsrail'i ziyaret etti. Bu ziyaret, bölgedeki stratejik gelişmelerin değerlendirildiği önemli bir adım olarak kaydediliyor.

Yerel Basında Yer Alan Bilgiler

Yerel medya, Kurilla'nın İsrail'e gerçekleştirdiği ziyareti duyurdu. Komutanın, bu kapsamda İsrailli askeri yetkililer ile bir araya gelerek, bölgedeki askeri iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.

Kurilla'nın Ziyaretleri

Konuya dair yapılan açıklamalara göre, General Kurilla bu hafta içinde İsrail'e ikinci defa seyahat ediyor. Önceki ziyareti 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti ve bu ziyarette İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüşmüş, güvenlik meselelerini ele almıştı.

Askeri Taktikler ve Stratejiler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün yaptığı açıklamada İran ile İsrail arasındaki gerilim sebebiyle ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya sevk edildiğini duyurdu. Bu adım, bölgedeki dengeleri gözetme çabası olarak değerlendiriliyor.

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