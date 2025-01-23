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Cerablus'a Roket Saldırısı: 9 Sivil Yaralı

PKK/YPG'nin Cerablus'a düzenlediği roket saldırısında 9 sivil yaralandı. Olay, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenlik sağlanan bölgede gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:06
Cerablus'a Roket Saldırısı: 9 Sivil Yaralı

Cerablus'ta Terör Salgını: 9 Sivil Yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılırken, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roket saldırısında 9 sivil yaralandı. Bu saldırı, bölgedeki güvenlik durumunu yeniden sarstı.

Saldırının Detayları

Fırat Nehri'nin doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler, Cerablus’u Grad füzeleriyle hedef aldı. Saldırıda yaralananlar arasında çocukların da olması, durumu daha da endişe verici hale getirdi.

Tarihsel Bağlam

Cerablus, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile, operasyonun ilk gününde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı. Ancak, PKK/YPG, işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklardan Cerablus ve Münbiç gibi bölgelere sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bu son olay, bölgedeki huzursuzluğu artırırken, sivil halkın güvenliği için yeni önlemler alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesine terör...

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesine terör örgütü PKK/YPG'nin roket saldırıları sonucu 9 sivil yaralandı. Fırat Nehri'nin doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler, Cerablus'u Grad füzeleriyle hedef aldı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesine terör...

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesine terör örgütü PKK/YPG'nin roket saldırıları sonucu 9 sivil yaralandı. Fırat Nehri'nin doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler, Cerablus'u Grad füzeleriyle hedef aldı.

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