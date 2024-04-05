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Çerçioğlu’nda tepki: “Yemek kokuları arasında mazbata almak utanç verici”

Yerel seçimlerde 3. kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen CHPli aday Özlem Çerçioğlu, mazbatasını Aydın Adliyesi’nin yemekhanesinde aldı. Duruma tepki gösteren Çerçioğlu, “bu kabul edilebilir bir durum değil, utanç verici” şekline konuştu.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:53
Çerçioğlu’nda tepki: “Yemek kokuları arasında mazbata almak utanç verici”

31 Mart Yerel Seçimleri ile 3. kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu, bugün mazbatasını aldı. Mazbatası, Aydın Adliyesi’nin yemekhanesinde kendisine verilen Çerçioğlu, “Türkiye’nin hangi ilinde böyle bir şey var? Hangi ilde ya da ilçede adliyenin yemekhanesinde mazbata veriliyor? Yemek kokuları arasında mazbata alıyorum. Bu kabul edilebilir değil. Utanç verici” sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Mazbatasını alan Özlem Çerçioğlu ufak bir konuşma yaptı. Belediye Başkanı Çerçioğlu, kentteki çalışmaları "biz yaptık oldu" anlayışı ile değil vatandaşa sorarak yaptıklarını, halktan hiç kopmadıklarını ve iyi bir iletişime sahip olduklarını dile getirdi. Aydın halkına teşekkür eden Çerçioğlu, kente iyi bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti. 

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