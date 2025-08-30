DOLAR
Çerkeş'te Zincirleme Kaza: 2 Tır ve 1 Kamyon Çarpıştı, 1 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolunda 2 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada kamyon sürücüsü Ercan S. yaralandı; yol kısa süreli aksadı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:11
Kaza Detayları

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolu Karamustafa köyü mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27 NC 746 plakalı tırı Ramazan S. yol kenarındaki boş alana girmek için yavaşlatınca, arkasından gelen 14 KB 976 plakalı kamyonu kullanan Ercan S. (47) de yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen yabancı plakalı tırı süren Jafar D. yönetimindeki araç, önce kamyona ardından da önündeki tıra çarptı.

Müdahale ve Yol Durumu

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Ercan S. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik kısa süre tek şeritten sağlandı; araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

