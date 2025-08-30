Çerkeş'te Zincirleme Kaza: 2 Tır ve 1 Kamyon Çarpıştı, 1 Yaralı
Kaza Detayları
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolu Karamustafa köyü mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
27 NC 746 plakalı tırı Ramazan S. yol kenarındaki boş alana girmek için yavaşlatınca, arkasından gelen 14 KB 976 plakalı kamyonu kullanan Ercan S. (47) de yavaşladı.
Bu sırada arkadan gelen yabancı plakalı tırı süren Jafar D. yönetimindeki araç, önce kamyona ardından da önündeki tıra çarptı.
Müdahale ve Yol Durumu
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Ercan S. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik kısa süre tek şeritten sağlandı; araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
