Çermik Devlet Hastanesi Otoparkı Genişletiliyor

Çermik Devlet Hastanesi otoparkında yoğun kullanım nedeniyle genişletme çalışmaları başladı. Başhekim Dr. Umut Karagöz açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:24
Yoğun kullanım nedeniyle genişletme çalışmaları başlatıldı

Yaklaşık olarak iki yıl önce hizmete giren Diyarbakır’ın Çermik İlçe Devlet Hastanesi otoparkında genişletme çalışmaları başladı.

Mevcut Çermik Devlet Hastanesi otoparkı, yoğun kullanım nedeniyle yetersiz kaldı. Yetkililer, vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı gidermek amacıyla çalışma başlattıklarını bildirdi.

Hastane yönetimi, otoparkı yenileme ve iyileştirme kararı alarak çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çermik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Umut Karagöz şunları söyledi: ’Hastalarımıza daha konforlu, güvenli ve kaliteli hizmet sunabilmek için yenileme çalışması başlattık. Bu süreçte oluşabilecek aksaklıklardan dolayı vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz’.

