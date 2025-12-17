Çermik'te Organik Kuruyemiş Pazarı Kışın İlgi Odağı

Çermik, Diyarbakır'ın sebze, meyve ve doğal organik ürünleriyle bilinen ilçesi olarak öne çıkarken, aynı zamanda organik kuruyemiş pazarı ile de dikkat çekiyor. Yaz mevsiminde hasat edilen ürünler, doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra üreticiler tarafından tüketicilere sunuluyor.

Ziyaretçi Akını ve Mevsimsel Talep

Pazar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan ilçeyi turistik amaçla ziyaret eden vatandaşların uğrak noktası. Özellikle kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor; civar illerden termal kaplıcalara şifa bulmak için gelen ziyaretçiler, kaplıca ziyaretinin ardından Çermik ilçe merkezindeki kuruyemiş pazarını gezip ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılayabiliyor.

Doğal Ürünler ve Yerel Lezzetler

Pazarda Çermik'in verimli topraklarında üretilen pestil, pekmez, kuru üzüm, ceviz, badem, kayısı kurusu ve incir gibi ürünlerin yanı sıra besili hayvanlardan elde edilen peynir, tereyağı ve süt gibi doğal ürünler de tüketicilere sunuluyor.

