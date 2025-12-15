Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri Bahçelievler'de Beyaz Önlük Giydi

Bahçelievler’de düzenlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Töreni, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Tören, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin mesleki yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını simgeledi; 428 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı.

Programa, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ali Barış Demir, fakülte akademisyenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören kapsamında ayrıca 2025 YKS'de ilk 500'e girerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih eden öğrencilere Bahçelievler Belediyesi tarafından özel hediyeler takdim edildi.

Törende mesajlar: Bilimi rehber, vicdanı pusula edinin

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır törende şu sözleri sarf etti: "Bir Cerrahpaşa mezunu olarak meslek ahlakının, vicdanın ve bilimin bu çatı altında nasıl yoğrulduğunu çok iyi biliyorum. Bugün giydiğiniz beyaz önlük, yalnızca bir mesleği değil; insanlığa karşı üstlenilen büyük bir sorumluluğu da simgelemektedir. Bahçelievler Belediyesi olarak mezunu olduğum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin böylesine anlamlı bir törene ev sahipliği yapmasından onur duyuyoruz. Başta kıymetli hocalarımız olmak üzere sizleri bugünlere getiren ailelerinizi tebrik ediyor, meslek hayatınız boyunca bilimi rehber edinen, vicdanı pusula bilen hekimler olmanızı diliyorum".

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse ise konuşmasında hekimlik mesleğinin etik sorumluluğuna dikkat çekti: "Bugün sadece geleceğin doktorlarına beyaz önlüklerini giydirmekle kalmıyor; aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında Cerrahpaşa’yı ziyaret ettiği günün yıl dönümünü de kutluyoruz. Hem bu özel günü anıyor hem de Cerrahpaşa ailesine katılan yeni öğrencilerimizi onurlandırıyoruz".

BAHÇELİEVLER’DE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ. TIP FAKÜLTESİNİN 428 ÖĞRENCİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYEREK HEKİMLİĞE İLK ADIMLARINI ATTI.