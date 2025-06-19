Çeşme Açıklarında 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 3 çocuk da bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilerek, bölgeye hemen bir sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Kurtarma operasyonu sonucunda, ekipler, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.