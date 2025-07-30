DOLAR
40,58 -0,02%
EURO
46,43 -0,33%
ALTIN
4.298,83 -0,66%
BITCOIN
4.796.691,43 -0,99%

Çeşme'de Vale, Lüks Aracı Duvara Çarptı: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'de bir valet, otoparkta park halindeki lüks otomobili duvara çarparak ağır hasar verdi. Araç kullanılamaz durumda.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 22:23
Çeşme'de Vale, Lüks Aracı Duvara Çarptı: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir Çeşme'de Lüks Otomobil Hasar Gördü

İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de, bir valet tarafından kullanılan lüks bir otomobil, otopark çıkışında duvara çarparak ağır hasar aldı. Olay, bir otelin otoparkında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Otele gelen Selen Yalaz, aracını valeye teslim ettikten sonra otelden ayrılırken otomobilini isteyerek aldı. Ancak, valet otomobili otoparktan çıkarmaya çalışırken duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hava yastıkları açıldı ve araçta ciddi zarar oluştu.

Şikayet ve Hukuki Süreç

Hasar gören otomobilinin sahibi Yalaz, polise başvurarak valet ve otel yönetiminden şikayetçi oldu. Yalaz, yaşananların basit bir kaza olmadığını vurgulayarak, "Arabam çarpılmamıştı, pert olmuştu. Vale, aracı otoparkta gidilmemesi gereken bir hızla kullanıyor," dedi.

Olay Sonrası Süreç

Yalaz aynı zamanda, otel müdürünün "Olur böyle şeyler" ifadesinin de son derece sorunlu olduğunu belirterek, hukuki süreçten vazgeçmeyeceğini ifade etti. "Bize çok büyük bir mağduriyet yaşattılar; bir de üstüne 400 lira vale ücreti alındı," şeklinde konuştu.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, otoparktaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, valenin otomobile bindiği, otoparkta ilerlediği ve duvara çarptığı anlar net bir şekilde yer alıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, valenin sahibine teslim etmek üzere otoparktan çıkarmak isterken duvara...

İzmir'in Çeşme ilçesinde, valenin sahibine teslim etmek üzere otoparktan çıkarmak isterken duvara çarptığı lüks otomobilde ağır hasar oluştu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, valenin sahibine teslim etmek üzere otoparktan çıkarmak isterken duvara...

İzmir'in Çeşme ilçesinde, valenin sahibine teslim etmek üzere otoparktan çıkarmak isterken duvara çarptığı lüks otomobilde ağır hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor
2
Amasya'da Traktör Devrilmesi: Uzman Çavuş Mücahit Demirci Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Türkiye ve Somali Arasında Nakdi Yardım Protokolü İmzalandı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
6
Montreux Caz Festivali'nde Türk Gecesi Coşkusu
7
Caz Müzisyeni Gregory Privat İstanbul'da Sahne Aldı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!