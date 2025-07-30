Çeşme'de Vale, Lüks Aracı Duvara Çarptı: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir Çeşme'de Lüks Otomobil Hasar Gördü

İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de, bir valet tarafından kullanılan lüks bir otomobil, otopark çıkışında duvara çarparak ağır hasar aldı. Olay, bir otelin otoparkında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Otele gelen Selen Yalaz, aracını valeye teslim ettikten sonra otelden ayrılırken otomobilini isteyerek aldı. Ancak, valet otomobili otoparktan çıkarmaya çalışırken duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hava yastıkları açıldı ve araçta ciddi zarar oluştu.

Şikayet ve Hukuki Süreç

Hasar gören otomobilinin sahibi Yalaz, polise başvurarak valet ve otel yönetiminden şikayetçi oldu. Yalaz, yaşananların basit bir kaza olmadığını vurgulayarak, "Arabam çarpılmamıştı, pert olmuştu. Vale, aracı otoparkta gidilmemesi gereken bir hızla kullanıyor," dedi.

Olay Sonrası Süreç

Yalaz aynı zamanda, otel müdürünün "Olur böyle şeyler" ifadesinin de son derece sorunlu olduğunu belirterek, hukuki süreçten vazgeçmeyeceğini ifade etti. "Bize çok büyük bir mağduriyet yaşattılar; bir de üstüne 400 lira vale ücreti alındı," şeklinde konuştu.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, otoparktaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, valenin otomobile bindiği, otoparkta ilerlediği ve duvara çarptığı anlar net bir şekilde yer alıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, valenin sahibine teslim etmek üzere otoparktan çıkarmak isterken duvara çarptığı lüks otomobilde ağır hasar oluştu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, valenin sahibine teslim etmek üzere otoparktan çıkarmak isterken duvara çarptığı lüks otomobilde ağır hasar oluştu.