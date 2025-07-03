DOLAR
39,82 -0,1%
EURO
46,82 0,64%
ALTIN
4.258,76 0,83%
BITCOIN
4.375.765,05 -0,6%

Çeşme'de Yangın: Mahalle Sakinleri Zararlarını Anlattı

Çeşme'deki yangında birçok ev ve tarım arazisi zarar gördü. Mahalle sakinleri yaşadıklarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:54
Çeşme'de Yangın: Mahalle Sakinleri Zararlarını Anlattı

Yangın Felaketi: Çeşme'nin Ildır Mahallesi'nde Neler Oldu?

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi'nde çıkan yangın, tarım arazileri ve evlerde ciddi zararlara yol açtı. Hasan Yavuz Aksu, yangının ardından "Her şeyim gitti. Yem, boru, pompa, saman kullanılacak durumda değil. Her şey yandı. Bir tek hayvanlarım kaldı" diyerek duygusal bir açıklama yaptı.

Yangın Kontrolünde Zorluklar

Bölgede etkili rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, dumanları gören mahalle sakinleri tarafından yangın bölgesine çağrıldığını belirtti. Yangın söndürme tankerleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştıklarını ifade eden Yavuz, rüzgarın şiddeti nedeniyle başarılı olamadıklarını vurguladı.

Rüzgarın Tehlikeleri

Erdem Yavuz, elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine çarpmasının yangınları tetikleyebileceğini anlatarak, "Her rüzgarda korkuyla yaşıyoruz. Ağaçları, ormanları, canlıları geri getirebilecek misiniz? Telleri yer altına almak, sağlıklı düzgün bir sistem getirmek basit değil mi? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor." dedi.

Tarım Arazileri Ve Ziyan Gören Ürünler

Tarımla uğraşan Ersin Güvercin, yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü ve tarlasındaki hortumların, boruların yandığını kaydetti. Yangın sonrası ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha büründüğü anlar, dron ile görüntülendi.

Yangının getirdiği yıkım, mahalle sakinleri arasında büyük bir üzüntü ve kaygıya yol açtı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların büyük kayıplar yaşadığı bu felaketin ardından, güvenli önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayanlar, dün ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana sıçrayan...

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayanlar, dün ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana sıçrayan yangında yaşadıklarını anlattı. Yangında bazı ev ve tarım arazileri zarar gördü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayanlar, dün ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana sıçrayan...

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayanlar, dün ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana sıçrayan yangında yaşadıklarını anlattı. Yangında bazı ev ve tarım arazileri zarar gördü.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kemal Sunal, Vefatının 25. Yılında Anıldı
2
Kayseri'de Köpeğine Otomobil Çektiren Kişiye Cezai İşlem
3
Silivri'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
4
Kilis Çalık Camisi Yarın Yeniden İbadete Açılıyor
5
Kocaeli'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Amasya'da Kuru Soğan Hasadı Başladı!
7
Silivri'de Orman Yangını: Yangın Söndürme Ekipleri Seferber Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!