Çeşme'de Yangın: Mahalle Sakinleri Zararlarını Anlattı

Yangın Felaketi: Çeşme'nin Ildır Mahallesi'nde Neler Oldu?

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi'nde çıkan yangın, tarım arazileri ve evlerde ciddi zararlara yol açtı. Hasan Yavuz Aksu, yangının ardından "Her şeyim gitti. Yem, boru, pompa, saman kullanılacak durumda değil. Her şey yandı. Bir tek hayvanlarım kaldı" diyerek duygusal bir açıklama yaptı.

Yangın Kontrolünde Zorluklar

Bölgede etkili rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, dumanları gören mahalle sakinleri tarafından yangın bölgesine çağrıldığını belirtti. Yangın söndürme tankerleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştıklarını ifade eden Yavuz, rüzgarın şiddeti nedeniyle başarılı olamadıklarını vurguladı.

Rüzgarın Tehlikeleri

Erdem Yavuz, elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine çarpmasının yangınları tetikleyebileceğini anlatarak, "Her rüzgarda korkuyla yaşıyoruz. Ağaçları, ormanları, canlıları geri getirebilecek misiniz? Telleri yer altına almak, sağlıklı düzgün bir sistem getirmek basit değil mi? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor." dedi.

Tarım Arazileri Ve Ziyan Gören Ürünler

Tarımla uğraşan Ersin Güvercin, yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü ve tarlasındaki hortumların, boruların yandığını kaydetti. Yangın sonrası ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha büründüğü anlar, dron ile görüntülendi.

Yangının getirdiği yıkım, mahalle sakinleri arasında büyük bir üzüntü ve kaygıya yol açtı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların büyük kayıplar yaşadığı bu felaketin ardından, güvenli önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayanlar, dün ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana sıçrayan yangında yaşadıklarını anlattı. Yangında bazı ev ve tarım arazileri zarar gördü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayanlar, dün ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana sıçrayan yangında yaşadıklarını anlattı. Yangında bazı ev ve tarım arazileri zarar gördü.