Çeşme'deki Yangına Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Çeşme'deki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına karşı havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

Yangının Sebebi ve Müdahale Ekipleri

Yangın, bölgedeki rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana ulaştı. Olayın ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları için 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer gibi geniş bir ekipman kullanılıyor.

Tahliye Edilen Mahalleler

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına aktif olarak destek sağlıyor.

Olay Devam Ediyor

Yangına müdahale çalışmaları, hem havadan hem de karadan yüksek bir koordinasyon ile devam etmektedir. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için tüm gücünü seferber ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.