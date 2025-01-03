Cevahir Asuman Yazmacı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

AK Parti Milletvekili Yazmacı, Yılın Kareleri Oylamasında

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını duyurdu. Oylama süreci, önemli anların ve olayların fotoğraflarının değerlendirildiği bir platform olarak dikkat çekiyor.

Yazmacı, sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu katılım ile birlikte Anadolu Ajansı'nın bu etkinliğine verdiği önemi vurguladı. Yılın fotoğraflarının seçilmesine yönelik oylamanın, toplumsal olayların belgesel niteliği taşıdığını ifade eden Yazmacı, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalığı artırdığına inandığını belirtti.

Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından, bu etkinliğin kültürel ve sosyal anlamda ne denli değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Cevahir Asuman Yazmacı'nın bu oylamadaki katılımı, özellikle bölgede sanat ve fotoğrafçılığa olan ilgiyi artıracaktır.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.