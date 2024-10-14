Cevat Şakir Kabaağaçlı 51. Yılında Bodrum'da Anıldı

Cevat Şakir Kabaağaçlı Anıldı

'Halikarnas Balıkçısı' mahlasını kullanan ünlü yazar ve sanatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 51. yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir etkinlikte anıldı.

Etkinlik Hakkında

Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, "bitki mirası" teması ile Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’a kazandırdığı çeşitli bitkiler yerinde değerlendirildi. Etkinlik boyunca katılımcılar, bu bitkilerin doğal ortamlarını gözlemleme fırsatı buldu.

Ücretsiz Ziyaret ve Hediyeler

Etkinlik kapsamında Bodrum Deniz Müzesi, anma programına özel olarak ücretsiz ziyaret edilebildi. Ayrıca, program katılımcılarından ilk kaydı yaptıran 70 kişiye, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen lavanta kolonyası ve şeker ilavesiz mandalin küpleri hediye edildi.