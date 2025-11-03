Cevdet Yılmaz Başkanlığında 41. İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu — İhracat Stratejileri Öne Çıktı

Cevdet Yılmaz Başkanlığında 41. İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı kapsamındaki "Bakanlar Çalışma Oturumu"na başkanlık etti.

Toplantı ve Katılımcılar

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturuma, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, öğleden sonraki oturumun başkanlığını yürüttü.

Gündem: İhracat Stratejileri ve Bölgesel Sorunlar

Oturumda bakanlar, ihracat stratejilerinin geliştirilmesi alanında ülke tecrübelerini paylaştı ve bu alanda işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulundu. 41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı bu yıl özellikle "İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi" konusuna odaklandı.

Ayrıca, toplantı çerçevesinde İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve büyük yıkımın ardından huzur ve refahın tesisine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Raporlar, Projeler ve Suriye'nin Yeniden İnşası

Toplantıda, İSEDAK çatısı altında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin son gelişmeler ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından "Türkiye Ülke Raporu" sunuldu.

Bakanlar düzeyinde, İSEDAK'ın ticaret alanındaki önemli program ve projelerindeki gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin yol haritası tartışıldı. Uzun bir dönemin ardından tekrar İSEDAK toplantılarına katılan Suriye'nin yeniden inşası konusu da gündeme getirildi.

Kapanış ve İzlenecek Yol

İSEDAK 41. Toplantısı, yarın düzenlenecek "Suriye" konulu panel ile Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu'nun ardından tamamlanacak.

