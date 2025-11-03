Cevdet Yılmaz Başkanlığında 41. İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu — İhracat Stratejileri Öne Çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu'na başkanlık etti; ihracat stratejileri, Suriye ve Filistin gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 18:50
Cevdet Yılmaz Başkanlığında 41. İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu — İhracat Stratejileri Öne Çıktı

Cevdet Yılmaz Başkanlığında 41. İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı kapsamındaki "Bakanlar Çalışma Oturumu"na başkanlık etti.

Toplantı ve Katılımcılar

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturuma, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, öğleden sonraki oturumun başkanlığını yürüttü.

Gündem: İhracat Stratejileri ve Bölgesel Sorunlar

Oturumda bakanlar, ihracat stratejilerinin geliştirilmesi alanında ülke tecrübelerini paylaştı ve bu alanda işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulundu. 41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı bu yıl özellikle "İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi" konusuna odaklandı.

Ayrıca, toplantı çerçevesinde İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve büyük yıkımın ardından huzur ve refahın tesisine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Raporlar, Projeler ve Suriye'nin Yeniden İnşası

Toplantıda, İSEDAK çatısı altında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin son gelişmeler ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından "Türkiye Ülke Raporu" sunuldu.

Bakanlar düzeyinde, İSEDAK'ın ticaret alanındaki önemli program ve projelerindeki gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin yol haritası tartışıldı. Uzun bir dönemin ardından tekrar İSEDAK toplantılarına katılan Suriye'nin yeniden inşası konusu da gündeme getirildi.

Kapanış ve İzlenecek Yol

İSEDAK 41. Toplantısı, yarın düzenlenecek "Suriye" konulu panel ile Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu'nun ardından tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı'nın "Bakanlar Çalışma Oturumu"na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım
2
Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı
3
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler
4
Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
5
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları
7
Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor